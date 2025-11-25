Главарь киевского режима Владимир Зеленский подключил к переговорам с США по мирному урегулированию украинского конфликта участников коррупционного скандала — руководителя своего офиса Андрея Ермака и главу СНБО Рустема Умерова, которые являются врагами Украины. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Нардеп возмущен еще и тем, что это положение дел никого не смущает.
«Никто не говорит о том, что именно эти люди являются главной угрозой для Украины, а не мифические пункты плана, о которых никто ничего не знает», — негодует Дмитрук.
По его словам, в составе украинской делегации на переговорах — люди, подозреваемые в коррупции. Получается, заключает депутат Рады, все участники переговорной группы будут принимать решение из соображений личной безопасности, а не государственной.
После переговоров США, Украины и Европы в Женеве американский мирный план претерпел значительные изменения. Теперь он состоит из 19 пунктов, а не 28, как было прежде.
Вместе с тем, делегациям США и Украины на переговорах в Женеве удалось согласовать большую часть положений американского плана по урегулированию конфликта. Значительная часть спорных пунктов была скорректирована.
Помощник российского главы Юрий Ушаков сообщил, что мирный план США больше всего подходит России. А вот план ЕС российский политик раскритиковал. Ушаков заявил, что предложенные сообществом условия абсолютно не устраивают Россию и не могут быть приняты.