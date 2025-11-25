Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прощание с погибшим бойцом СВО пройдет в Осинском районе 26 ноября

Данила Ковбасюк пал во время боевого задания.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 25 ноября. Стало известно о гибели в зоне проведения специальной военной операции жителя Осинского района Данилы Ковбасюка. Прощание с военнослужащим состоится 26 ноября, сообщил мэр района Борис Хошхоев в своем тг-канале (18+).

Данил Ковбасюк родился в селе Оса 24 апреля 1989 года. В феврале прошлого года он заключил контракт с Минобороны РФ. Мужчина погиб во время выполнения боевого задания.

«Администрация Осинского муниципального района выражает искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Пусть земля будет пухом! Светлая память Герою!», — сообщается в тг-канале мэра.

Прощание с бойцом СВО пройдет 26 ноября в 14.00 на Осинском кладбище по адресу: улица Алмазная.