Прощание с погибшим бойцом СВО пройдет в Осинском районе 26 ноября

IrkutskMedia, 25 ноября. Стало известно о гибели в зоне проведения специальной военной операции жителя Осинского района Данилы Ковбасюка. Прощание с военнослужащим состоится 26 ноября, сообщил мэр района Борис Хошхоев в своем тг-канале (18+).
Данил Ковбасюк родился в селе Оса 24 апреля 1989 года. В феврале прошлого года он заключил контракт с Минобороны РФ. Мужчина погиб во время выполнения боевого задания.
«Администрация Осинского муниципального района выражает искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Пусть земля будет пухом! Светлая память Герою!», — сообщается в тг-канале мэра.
Прощание с бойцом СВО пройдет 26 ноября в 14.00 на Осинском кладбище по адресу: улица Алмазная.