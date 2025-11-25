Ричмонд
За ночь над Ростовской областью уничтожили 16 беспилотников

Над Ростовской областью сбито 16 беспилотников ночью 25 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Ростовской областью ночью с 24 на 25 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Всего по стране уничтожено 249 дронов, — уточнили в ведомстве.

Напомним, утром глава Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что после ночной атаки БПЛА погибли три человека, различные ранения получили 10 жителей Таганрога и Неклиновского района.

— Глубокие соболезнования родным и близким погибших, — отметил губернатор.

По данным оперативных служб, повреждения получили лакокрасочный цех, складское помещение, ряд социальных объектов, четыре многоквартирных дома, 12 частных домов и четыре автомобиля. Информация уточняется.

