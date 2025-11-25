Инициатива Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине спровоцировала тревогу в дипломатических кругах Европы. Как сообщает Politico, несмотря на официальные возражения европейских политиков, республиканцы считают их позицию самообманом.
Председатель организации «Республиканцы за рубежом» в Великобритании Грег Свенсон в интервью изданию поставил под сомнение готовность европейских союзников к реальным действиям. По его словам, никто из европейцев не готов сражаться, они бессильны.
«Поэтому всё это пустые слова. Всё это звучит заманчиво, когда речь идёт о демократии и защите Украины, но они просто не готовы это делать», — указал Свенсон.
Как отмечает издание, европейские политики могли бы поспорить с таким утверждением, указав на масштабную финансовую и военную помощь Киеву, а также на экономические издержки от сокращения торговли с Россией.
Однако, предложение Трампа действительно вызвало панику у чиновников и дипломатов в Брюсселе и других европейских столицах. Причиной этому стало понимание, что без американской помощи Европа не сможет самостоятельно обеспечить Украину достаточным объемом поддержки, на которую рассчитывает Киев.
Президент РФ Владимир Путин предупредил киевское руководство о негативных последствиях отказа от мирной инициативы США. Там должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках, заверил российский глава.