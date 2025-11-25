Участникам СВО в Башкирии выделили почти 300 земельных участков

Об этом в интервью ЦУР РБ сообщила вице-премьер республики — министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо обратиться в администрацию по месту жительства или территориальное управление минзема. Также есть возможность получить ее онлайн через Госуслуги.
«Такое право в соответствии с федеральным законодательством есть у Героев России, участников СВО, награжденных орденами РФ, а в случае их гибели — у членов их семей», — отметила Полянская.
Напомним, сегодня в Башкирии действует более 50 региональных мер поддержки бойцов. Они касаются самых разных сфер жизни — образования, соцзащиты, получения льгот и других видов помощи.