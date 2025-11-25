Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участникам СВО в Башкирии выделили почти 300 земельных участков

Уже 278 бесплатных земельных участков предоставили военнослужащим спецоперации из Башкирии и их семьям, еще 30 заявок — на рассмотрении.

Источник: Башинформ

Об этом в интервью ЦУР РБ сообщила вице-премьер республики — министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо обратиться в администрацию по месту жительства или территориальное управление минзема. Также есть возможность получить ее онлайн через Госуслуги.

«Такое право в соответствии с федеральным законодательством есть у Героев России, участников СВО, награжденных орденами РФ, а в случае их гибели — у членов их семей», — отметила Полянская.

Напомним, сегодня в Башкирии действует более 50 региональных мер поддержки бойцов. Они касаются самых разных сфер жизни — образования, соцзащиты, получения льгот и других видов помощи.