Губернатор Юрий Слюсарь уточнил последствия атаки БПЛА в Таганроге

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил ущерб после атаки БПЛА. Обновленная информация была опубликована в телеграм-канале главы региона утром 25 ноября.
По предварительным данным губернатора, повреждения получили лакокрасочный цех, склад, ряд социальных объектов, четыре многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, 4 четыре машины. Ущерб будет уточняться.
Ранее ситуацию также прокомментировала глава Таганрога Светлана Камбулова.
Напомним, воздушная атака в ночь на 25 ноября велась в Таганроге, а также в селах Бессергеневка и Петрушино Неклиновского района. Известно о трех погибших, есть раненые. Власти пообещали оказать людям всю необходимую помощь.
Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА.