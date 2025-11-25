Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Юрий Слюсарь уточнил последствия атаки БПЛА в Таганроге

В Таганроге в ходе воздушной атаки пострадали цех, склад, соцобъекты и жилые дома.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил ущерб после атаки БПЛА. Обновленная информация была опубликована в телеграм-канале главы региона утром 25 ноября.

По предварительным данным губернатора, повреждения получили лакокрасочный цех, склад, ряд социальных объектов, четыре многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, 4 четыре машины. Ущерб будет уточняться.

Ранее ситуацию также прокомментировала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Напомним, воздушная атака в ночь на 25 ноября велась в Таганроге, а также в селах Бессергеневка и Петрушино Неклиновского района. Известно о трех погибших, есть раненые. Власти пообещали оказать людям всю необходимую помощь.

Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше