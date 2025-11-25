Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники ВСУ повредили детские сады на Кубани

ТУАПСЕ, 25 ноября, ФедералПресс. Два детских сада в Туапсинском районе пострадали после атаки беспилотников.

«В Туапсинском округе два детских сада №№ 40 и 41 не принимают детей — осколки БПЛА на территории одного, выбитые окна в другом», — сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руденко.

Оба сада должны заработать 27 ноября. В данный момент они не принимают детей.

Минувшей ночью Юг России подвергся самой массовой атаки беспилотников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше