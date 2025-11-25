Беспилотники ВСУ повредили детские сады на Кубани

«В Туапсинском округе два детских сада №№ 40 и 41 не принимают детей — осколки БПЛА на территории одного, выбитые окна в другом», — сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руденко.
Оба сада должны заработать 27 ноября. В данный момент они не принимают детей.
Минувшей ночью Юг России подвергся самой массовой атаки беспилотников.
