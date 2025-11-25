Ричмонд
Александр Ищенко выразил соболезнования семьям погибших в Таганроге

Председатель донского парламента обратился к пострадавшим и семьям погибших в ходе атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в ходе атаки БПЛА в ночь на 25 ноября. Пост опубликован в телеграм-канале парламентария.

— Глубоко соболезную родным и близким погибших от вражеской атаки в Таганроге. Стойкости и твердости духа жителям нашего города. Скорейшего выздоровления пострадавшим, — написал Александр Ищенко.

Напомним, воздушная атака велась в Таганроге, а также в селах Бессергеневка и Петрушино Неклиновского района. Погибли три человека, есть пострадавшие.

Также к утру губернатор Юрий Слюсарь уточнил ущерб: предварительно, повреждения получили лакокрасочный цех, складское помещение, ряд социальных объектов, четыре многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, четыре автомобиля. Информация будет уточняться.

