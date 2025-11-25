Ричмонд
Еще пятеро добровольцев из Братска отправились в зону СВО

По традиции мужчинам вручили флаги города и шевроны с гербом города.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 25 ноября. Еще пятеро добровольцев из Братска отправились на областной сборный пункт в Шелехов. Там мужчины подпишут контракт с Минобороны РФ.

Как сообщает пресс-служба администрации города, добровольцев проводили родственники, друзья, председатель думы Братска Ольга Янькова, и.о. начальника департамента общественной безопасности мэрии города Дмитрий Любенков и председатель городского Совета ветеранов Алексей Побойко.

По традиции мужчинам вручили флаги города и шевроны с гербом Братска. Молебен отслужил священник Братской епархии — иерей Михаил Шевченко.

Напомним, 18 ноября в Братске от здания администрации проводили еще девять добровольцев, решивших заключить контракт с Минобороны РФ.