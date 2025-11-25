Ричмонд
Аэропорт Сочи столкнулся с массовыми задержками рейсов из-за атак БПЛА

После ночных ограничений, введенных в целях безопасности, в аэропорту Сочи задерживаются пять рейсов на вылет и шесть — на прилет, на срок более двух часов.

Источник: Новая Кубань

Информация размещена на Онлайн-табло по состоянию на 10:30. Несмотря на временные трудности, работы по нормализации расписания ведутся активно — авиакомпании обещают стабилизировать ситуацию в течение дня. Вся инфраструктура аэропорта функционирует в штатном режиме, от регистрации до посадки, обеспечивая комфорт пассажиров. Администрация аэропорта рекомендует заранее уточнять статус своего рейса у авиаперевозчиков. Стоит отметить, что аналогичные ограничения ночью вводились также в аэропортах Краснодара и Геленджика, но они не оказали серьезного влияния на работу воздушных гаваней юга страны.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что шесть человек пострадали в результате ночного налета БПЛА на Краснодарский край 25 ноября.

