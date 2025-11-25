На севере Молдавии упал неизвестный беспилотник

КИШИНЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Полиция Молдавии сообщила о приземлении беспилотника неизвестного происхождения на крышу дома в населенном пункте Нижние Кугурешты района Флорешть, расположенного на севере страны.
На место происшествия направлены взрывотехники, с прилегающей территории эвакуированы люди, уточняется в Telegram-канале полицейской службы.
Кроме того, 25 ноября пограничная полиция сообщила о нарушении воздушного пространства страны беспилотником неизвестного происхождения со стороны территории Украины, который затем пересек границу с Румынией. Это происшествие было зафиксировано на юге Молдавии.
Ранее в Молдавии неоднократно обнаруживали обломки БПЛА, а также украинских ракет ПВО. После одного из таких случаев на прошлой неделе МИД республики выразил протест послу России Олегу Озерову. Российский дипломат заявил, что молдавской стороной не было представлено никаких доказательств, что факт пролета был, что эти беспилотники были произведены в России или преднамеренно запущены российской стороной.