Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге из-за атаки дронов повреждения получили трамвайные рельсы

В Таганроге в результате атаки беспилотников повреждена трамвайная инфраструктура. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Источник: Telegram-канала главы Таганрога Светланы Камбуловой

По данным властей, дронами ущерб был нанесен рельсам и контактной сети в районе улицы Инструментальной. Из-за этого трамваи №№ 8, 9, 4, 6, 1 ходят до остановки «Депо».

«Рекомендуем заранее скорректировать маршруты передвижения и пользоваться альтернативными видами транспорта. Мы делаем все возможное для скорейшего восстановления нормальной работы трамвайного движения», — говорится в сообщении главы города.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Таганроге на адресах Итальянский, 16 и Свободы, 28 работают саперы. В результате атаки были повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17. В границах поврежденных домов введен локальный режим чрезвычайной ситуации.