В Таганроге из-за атаки дронов повреждения получили трамвайные рельсы

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Таганроге на адресах Итальянский, 16 и Свободы, 28 работают саперы. В результате атаки были повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17. В границах поврежденных домов введен локальный режим чрезвычайной ситуации.