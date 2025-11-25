Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия России поразила транспортную и портовую инфраструктуру ВСУ

Вооружённые силы России нанесли удары по объектам транспортной и портовой инфраструктуры, которые, как заявляют в Минобороны РФ, использовались в интересах украинской армии. Под удар попали также места временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 151 районе», — говорится в сообщении.

Ранее российские подразделения группировки «Восток» освободили ещё один населённый пункт в Запорожской области — Затишье. До этого был установлен контроль над Тихим и Отрадным в Днепропетровской области, где штурмовые группы 36-й мотострелковой бригады совершили быстрый прорыв на север и запад.