Армия России поразила транспортную и портовую инфраструктуру ВСУ

Ранее российские подразделения группировки «Восток» освободили ещё один населённый пункт в Запорожской области — Затишье. До этого был установлен контроль над Тихим и Отрадным в Днепропетровской области, где штурмовые группы 36-й мотострелковой бригады совершили быстрый прорыв на север и запад.