«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 151 районе», — говорится в сообщении.
Ранее российские подразделения группировки «Восток» освободили ещё один населённый пункт в Запорожской области — Затишье. До этого был установлен контроль над Тихим и Отрадным в Днепропетровской области, где штурмовые группы 36-й мотострелковой бригады совершили быстрый прорыв на север и запад.