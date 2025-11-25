Сгоревшую при атаке БПЛА фуру показали в Новороссийске

В Новороссийске убрали фуру, сгоревшую при атаке БПЛА. Об этом сообщил замглавы города-героя Александр Гавриков в своем telegram-канале.
«В ближайшее время приступим к уборке дорожного полотна», — добавил Александр Гавриков.
Напомним, обломки БПЛА попали в грузовик в селе Борисовка ночью 25 ноября. После падения фрагментов дрона фура загорелась. Водитель успел покинуть кабину и не пострадал. Возгорание грузовика оперативно потушили.
