Подвалы многоквартирных домов в Сочи готовят под укрытия

В Сочи подвалы в многоквартирных домах продолжают приводить в порядок для создания безопасных укрытий для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Работа инициирована по поручению главы города Андрея Прошунина.
Как сообщает пресс-служба мэрии Сочи, расчистка ведется одновременно во всех районах курорта. Сейчас ее производят в подвальных помещения по улице Армавирской в Лазаревском районе. К процессу активно привлекаются управляющие компании, члены территориальных общественных самоуправлений и инициативные жители. Совместными усилиями они освобождают помещения от накопившихся бытовых отходов и посторонних предметов.
«На сегодняшний день совместными усилиями на территории Лазаревского района приведено в порядок 127 подвальных помещений», — рассказал глава Лазаревского района Максим Ермолаев.
Параллельно с расчисткой на фасадах домов размещают специальные информационные таблички о местонахождении ближайшего укрытия. Также определен круг представителей домовых комитетов, которые ответственны за обеспечение беспрепятственного доступа жителей в подвалы в случае необходимости.