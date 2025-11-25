Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подвалы многоквартирных домов в Сочи готовят под укрытия

127 подвальных помещений расчистили в Лазаревском районе Сочи на случай ЧС.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи подвалы в многоквартирных домах продолжают приводить в порядок для создания безопасных укрытий для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Работа инициирована по поручению главы города Андрея Прошунина.

Как сообщает пресс-служба мэрии Сочи, расчистка ведется одновременно во всех районах курорта. Сейчас ее производят в подвальных помещения по улице Армавирской в Лазаревском районе. К процессу активно привлекаются управляющие компании, члены территориальных общественных самоуправлений и инициативные жители. Совместными усилиями они освобождают помещения от накопившихся бытовых отходов и посторонних предметов.

«На сегодняшний день совместными усилиями на территории Лазаревского района приведено в порядок 127 подвальных помещений», — рассказал глава Лазаревского района Максим Ермолаев.

Параллельно с расчисткой на фасадах домов размещают специальные информационные таблички о местонахождении ближайшего укрытия. Также определен круг представителей домовых комитетов, которые ответственны за обеспечение беспрепятственного доступа жителей в подвалы в случае необходимости.