Подвалы многоквартирных домов в Сочи готовят под укрытия

Как сообщает пресс-служба мэрии Сочи, расчистка ведется одновременно во всех районах курорта. Сейчас ее производят в подвальных помещения по улице Армавирской в Лазаревском районе. К процессу активно привлекаются управляющие компании, члены территориальных общественных самоуправлений и инициативные жители. Совместными усилиями они освобождают помещения от накопившихся бытовых отходов и посторонних предметов.