Главное из брифинга Минобороны 25 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ освободили село в ДНР
Подразделения «Южной» группировки вытеснили противника из населенного пункта Иванополье в Донецкой Народной Республике.
Армия России нанесла ответный удар по объектам Украины
В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», ударными БПЛА по объектам ВПК и энергетики Украины, обеспечивавшим их работу, а также местам хранения дронов дальнего действия.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
«Север» продвигается вперед в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар двум бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Варачино, Кучеровка Сумской области и Жадово Черниговской области. Также подразделения «Севера» атаковали три бригады и батальон беспилотных систем ВСУ в районе четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили: свыше 130 военнослужащих, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ.
«Запад» улучшил тактическое положение
Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Ковшаровка, Купянск-Узловой, Нечволодовка, Петровка, Подолы Харьковской области и Диброва ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 230 военнослужащих, бронетранспортер М113, шесть боевых бронированных машин, 22 автомобиля, самоходная артиллерийская установка, боевая машина РСЗО «Град», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, девять станций РЭБ и семь складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 225 человек. Также противник лишился шести боевых бронированных машин, 10 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станции РЭБ, склада боеприпасов и двух складов материальных средств.
Группировка «Центр» берет под контроль Красноармейск
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 13 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Новопавловка, Тараново Днепропетровской области, Белицкое, Доброполье, Котлино, Родинское, Сергеевка, Суворово и Торское ДНР.
В Красноармейске ДНР российские штурмовики 2-й армии продолжили продвижение в микрорайонах Центральный и Динас, ведут зачистку населенного пункта Ровное.
Российские бойцы отразили девять атак двух бригад и штурмового полка противника из района села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 30 боевиков и бронетранспортер М113.
В Димитрове подразделения 51-й армии продолжили выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города.
«За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 235 военнослужащих, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.
Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 445 боевиков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и радиолокационная станция RADA.
«Восток» продвигается вперед в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение штурмовой бригаде и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Александровка, Великомихайловка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ: порядка 240 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.
«Днепр» атакует ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Выводово Днепропетровской области, Григоровка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области и Жовтневое Херсонской области.
ВСУ лишились более 75 военнослужащих, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 10 станций РЭБ, трех складов боеприпасов и склада горючего.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.
Средства ПВО за сутки сбили:
- управляемую авиационную бомбу;
- четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 419 БПЛА самолетного типа.