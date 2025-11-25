Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 25 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 25 ноября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в ДНР

Подразделения «Южной» группировки вытеснили противника из населенного пункта Иванополье в Донецкой Народной Республике.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Армия России нанесла ответный удар по объектам Украины

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», ударными БПЛА по объектам ВПК и энергетики Украины, обеспечивавшим их работу, а также местам хранения дронов дальнего действия.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.

«Север» продвигается вперед в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар двум бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Варачино, Кучеровка Сумской области и Жадово Черниговской области. Также подразделения «Севера» атаковали три бригады и батальон беспилотных систем ВСУ в районе четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили: свыше 130 военнослужащих, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ.

«Запад» улучшил тактическое положение

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Ковшаровка, Купянск-Узловой, Нечволодовка, Петровка, Подолы Харьковской области и Диброва ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 230 военнослужащих, бронетранспортер М113, шесть боевых бронированных машин, 22 автомобиля, самоходная артиллерийская установка, боевая машина РСЗО «Град», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, девять станций РЭБ и семь складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» наступают в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 225 человек. Также противник лишился шести боевых бронированных машин, 10 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станции РЭБ, склада боеприпасов и двух складов материальных средств.

Группировка «Центр» берет под контроль Красноармейск

Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 13 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Новопавловка, Тараново Днепропетровской области, Белицкое, Доброполье, Котлино, Родинское, Сергеевка, Суворово и Торское ДНР.

В Красноармейске ДНР российские штурмовики 2-й армии продолжили продвижение в микрорайонах Центральный и Динас, ведут зачистку населенного пункта Ровное.

Российские бойцы отразили девять атак двух бригад и штурмового полка противника из района села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 30 боевиков и бронетранспортер М113.

В Димитрове подразделения 51-й армии продолжили выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города.

«За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 235 военнослужащих, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 445 боевиков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и радиолокационная станция RADA.

«Восток» продвигается вперед в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение штурмовой бригаде и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Александровка, Великомихайловка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ: порядка 240 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

«Днепр» атакует ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы «Днепра» атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Выводово Днепропетровской области, Григоровка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области и Жовтневое Херсонской области.

ВСУ лишились более 75 военнослужащих, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 10 станций РЭБ, трех складов боеприпасов и склада горючего.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • управляемую авиационную бомбу;
  • четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 419 БПЛА самолетного типа.

