Главное из брифинга Минобороны 25 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», ударными БПЛА по объектам ВПК и энергетики Украины, обеспечивавшим их работу, а также местам хранения дронов дальнего действия.