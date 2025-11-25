Ричмонд
Защиту от дронов установят на заводе в Дзержинске

Специальная система будет обнаруживать и обезвреживать беспилотники.

Источник: Время

Систему защиты от дронов установят на одном из заводов Дзержинска. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Конкурс объявил Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Нижегородской области. Контракт стоимостью 39,4 млн рублей включает поставку оборудования, которое может обнаруживать беспилотники за 15 км и нейтрализовывать их за 1,5 км.

Подрядчика выберут 12 декабря. Он должен не только поставить оборудование, но и интегрировать его с действующими системами оповещения и средствами радиоэлектронной борьбы.

Все работы должны быть завершены до конца 2025 года.

Ранее резервисты «Барс-НН» отразили атаку беспилотников в Нижегородской области.