Защиту от дронов установят на заводе в Дзержинске

Систему защиты от дронов установят на одном из заводов Дзержинска. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Конкурс объявил Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Нижегородской области. Контракт стоимостью 39,4 млн рублей включает поставку оборудования, которое может обнаруживать беспилотники за 15 км и нейтрализовывать их за 1,5 км.
Подрядчика выберут 12 декабря. Он должен не только поставить оборудование, но и интегрировать его с действующими системами оповещения и средствами радиоэлектронной борьбы.
Все работы должны быть завершены до конца 2025 года.
