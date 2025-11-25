Ричмонд
ВСУ ударили по критической инфраструктуре в ЛНР

ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости .Зафиксированы удары БПЛА ВСУ по подстанциям и газопроводам в прифронтовых районах ЛНР, сообщает правительство региона.

Источник: © РИА Новости

«Противник атакует критическую инфраструктуру ЛНР. Зафиксированы удары БПЛА по подстанциям и газопроводам в прифронтовых районах республики», — говорится в Telegram-канале властей.

Оперативные службы приступят к ликвидации последствий после отмены угрозы повторных обстрелов.

