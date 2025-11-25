ВСУ ударили по критической инфраструктуре в ЛНР

«Противник атакует критическую инфраструктуру ЛНР. Зафиксированы удары БПЛА по подстанциям и газопроводам в прифронтовых районах республики», — говорится в Telegram-канале властей.
Оперативные службы приступят к ликвидации последствий после отмены угрозы повторных обстрелов.
