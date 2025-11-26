Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за три часа уничтожили 15 БПЛА ВСУ над двумя областями России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Воронежской областями. Об этом 25 ноября сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«C 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что 14 дронов было ликвидировано над Белгородской областью, один — над Воронежской.

Ранее в этот день силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над регионами России. Десять беспилотников были сбиты над Белгородской областью, три — над Брянской, два — над Курской, один — над Воронежской областью.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше