Силы ПВО за три часа уничтожили 15 БПЛА ВСУ над двумя областями России

«C 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что 14 дронов было ликвидировано над Белгородской областью, один — над Воронежской.
Ранее в этот день силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над регионами России. Десять беспилотников были сбиты над Белгородской областью, три — над Брянской, два — над Курской, один — над Воронежской областью.
