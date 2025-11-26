Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске отражают атаку БПЛА, звучит сирена

Мэр Кравченко призвал жителей к осторожности в связи с атакой украинских дронов.

В Новороссийске силы ПВО отражают очередную атаку украинских беспилотников. В городе звучат сирены, которые предупреждают жителей об опасности. Об этом в своем телеграм-канале официально проинформировал глава города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал “Внимание всем”. Отражение атаки БПЛА», — написал Кравченко.

Он также призвал жителей соблюдать осторожность в связи с атакой украинских дронов и напомнил о действующем строгом запрете на съемку и публикацию фото и видео отражения атаки и работы ПВО.

Накануне Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. При атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадали шесть человек.

Также KP.RU сообщил, что здание морского терминала КТК было повреждено из-за атаки ВСУ на Новороссийск ночью 25 ноября.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше