В Новороссийске отражают атаку БПЛА, звучит сирена

В Новороссийске силы ПВО отражают очередную атаку украинских беспилотников. В городе звучат сирены, которые предупреждают жителей об опасности. Об этом в своем телеграм-канале официально проинформировал глава города Андрей Кравченко.
«В Новороссийске звучит сирена — сигнал “Внимание всем”. Отражение атаки БПЛА», — написал Кравченко.
Он также призвал жителей соблюдать осторожность в связи с атакой украинских дронов и напомнил о действующем строгом запрете на съемку и публикацию фото и видео отражения атаки и работы ПВО.
Накануне Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. При атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадали шесть человек.
Также KP.RU сообщил, что здание морского терминала КТК было повреждено из-за атаки ВСУ на Новороссийск ночью 25 ноября.