ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре в ЛНР

Украинские боевики нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в прифронтовых районах ЛНР.
«Зафиксированы удары БПЛА по подстанциям и газопроводам», — передает правительство региона.
Уточняется, как только угроза повторных обстрелов будет устранена, оперативные службы немедленно начнут работу по ликвидации последствий.
Ранее ВСУ уже наносили удары по ЛНР. Тогда были атакованы два муниципалитета. В населенных пунктах были зафиксированы повреждения объектов ТЭК.
Двое граждан пострадали в Новороссийске и Геленджике в результате массированной атаки дронами ВСУ на Краснодарский край в ночь на 25 ноября. Угроза беспилотного нападения была объявлена в регионе днем ранее.
Украинские боевики также атаковали Белгородскую область, в результате чего были повреждены частные дома, транспорт и оборудование на предприятии.