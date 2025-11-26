Медики Приморья собрали более 50 новогодних посылок для бойцов СВО

«Медицинское сообщество края традиционно активно участвует в подобных акциях. Это не первый сбор — врачи, медсестры и другие специалисты регулярно помогают военнослужащим, понимая, насколько важна такая поддержка вдали от дома. Когда фронт и тыл объединены общей заботой, эта связь помогает нашим защитникам чувствовать себя крепче — и физически, и морально», — сказали в ведомстве.