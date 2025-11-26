Ричмонд
Медики Приморья собрали более 50 новогодних посылок для бойцов СВО

В преддверии Нового года сотрудники государственных больниц и поликлиник Приморского края собрали и передали более 50 посылок для военнослужащих 155-й отдельной гвардейской Курской ордена Жукова и Суворова бригады морской пехоты.

Источник: Сибирское таможенное управление

Акция стала частью регулярной помощи бойцам, которую медики региона оказывают на протяжении всей специальной военной операции.

Как отмечает пресс-служба краевого минздрава, в посылках — сладости, продукты, медикаменты, теплые вещи, средства личной гигиены, балаклавы и праздничные открытки, сделанные детьми сотрудников. Каждая коробка — это частичка тепла, заботы и поддержки, которую медики Приморья хотят передать землякам на фронт.

«Медицинское сообщество края традиционно активно участвует в подобных акциях. Это не первый сбор — врачи, медсестры и другие специалисты регулярно помогают военнослужащим, понимая, насколько важна такая поддержка вдали от дома. Когда фронт и тыл объединены общей заботой, эта связь помогает нашим защитникам чувствовать себя крепче — и физически, и морально», — сказали в ведомстве.