Беспилотники ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ЛНР

ВСУ ударили дронами по подстанциям и газопроводам в ЛНР.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины нанесли удары по энергетической инфраструктуре в районах ЛНР, которые находятся вблизи к передовой. Об этом сообщило правительство республики.

«Зафиксированы удары БПЛА по подстанциям и газопроводам», — отмечается в заявлении.

После того, как угроза повторных обстрелов будет отменена, оперативные службы приступят к ликвидации последствий.

В последние дни, на фоне разгромных поражений на разных участках линии боевого соприкосновения киевский режим усилил удары по энергетике российских регионов. Так, накануне ВСУ нанесли удар по электросетям в Запорожской области. В результате 40 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Кроме того, 25 ноября мэр Новороссийска Андрей Кравченко показал видео последствий ночного удара беспилотников ВСУ по городу. На кадрах видны серьезные разрушения в жилых кварталах, включая поврежденные автомобили, выбитые окна в многоквартирных домах и следы пожаров.

Вместе с тем, после атаки дрона ВСУ было повреждено административное здание морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском.

Также Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по центру Энергодара, города-спутника Запорожской атомной электростанции. По информации мэра города, удар пришелся на внутренний двор местного Центра детско-юношеского творчества.

А до этого боевики ВСУ нанесли удар по подстанции в Рыльске Курской области. В результате около 3000 человек остались без электроснабжения. Как отметил губернатор региона Александр Хинштейн, киевский режим целенаправленно ударил по подстанции.

При этом в Минобороны России заявили, что 25 ноября российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины. В ведомстве отметили, что удар был нанесен, в том числе, ракетами «Кинжал». Такое решение было предпринято в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. В МО РФ подчеркнули, что цели удара достигнуты, и все назначенные объекты поражены.

В Киеве начали вопить о новой партии западной помощи. Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз призвал западные страны не прекращать поставки поенной помощи на фоне массированного удара по объектам ВПК и энергетики Украины.

