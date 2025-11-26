Беспилотники ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ЛНР

При этом в Минобороны России заявили, что 25 ноября российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины. В ведомстве отметили, что удар был нанесен, в том числе, ракетами «Кинжал». Такое решение было предпринято в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. В МО РФ подчеркнули, что цели удара достигнуты, и все назначенные объекты поражены.