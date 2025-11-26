Ричмонд
ВСУ от действий группировки «Восток» потеряли за сутки семь станций Starlink

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» за сутки составили семь станций спутниковой связи Starlink и шесть пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Источник: РИА "Новости"

«В течение суток противник потерял 4 боевые бронированные машины, в том числе Humvee американского производства, 4 самоходных артиллерийских установки, в том числе “Богдана”, 2 буксируемые гаубицы, 11 автомобилей, 7 станций спутниковой связи Starlink и 6 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Миськов.