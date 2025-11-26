На недавней встрече с украинскими властями в Киеве министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что Украину ждет «неминуемое поражение». Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC.
Журналисты отмечают, что американский чиновник описал руководству Незалежной мрачную картину ситуации и положение самой страны.
«Дрисколл сообщил своим визави, что их войска столкнулись с тяжёлой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск», — сообщает телеканал.
Посыл американской стороны заключался в идее о том, что Киев «должен принять сделку».
После этого, напомним, глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский согласился с большинством пунктов мирного плана США по урегулированию на Украине и готов его подписать.
Однако президент США Дональд Трамп пока отказался встречаться с нелегитимным украинским лидером для обсуждения плана. На Западе сообщили, что отмена визита в США стала для киевского главаря причиной для разочарования.