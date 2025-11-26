«Командование ВСУ экстренно вводит в бой 72-ю отдельную механизированную бригаду, которая находится на восстановлении потерь в Харьковской области», — сказал собеседник агентства.
Однако выполнили приказ командования, по его словам, только подразделения БПЛА.
«Пехотные батальоны отказались выходить на позиции. В подразделении работает военная полиция», — подчеркнул он.
На минувшей неделе российские силовики рассказали, что воюющие на этом участке фронта украинские боевики деморализованы и массово сдаются в плен. При этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.
На Харьковском направлении действуют бойцы группировки «Север». За минувшие сутки они улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах Ковшаровки, Купянска-Узлового, Нечволодовки, Петровки и Подолов в Харьковской области, а также Дибровы в Донецкой Народной Республике.. Потери ВСУ на этом участке фронта составили до 203 военнослужащих, БТР M113, шесть бронемашин, 22 автомобиля, самоходная артиллерийская установка, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и девять станций радиоэлектронной борьбы.