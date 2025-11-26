Ричмонд
Пушилин: ряд населённых пунктов в ДНР станут местами воинской славы

Пушилин рассказал о планах на населенные пункты, которые не будут восстанавливать.

Источник: Комсомольская правда

Несколько населённых пунктов в ДНР, не предназначенных для восстановления, превратят в законсервированные музейные комплексы. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.

«Мы планируем сделать какие-то части населенных пунктов, где законсервированы будут разрушения и прочее… И это будет с учетом современных технологий, где можно будет погрузиться и в реальную обстановку, и где-то мультимедийная составляющая. Это будет целый настоящий музей», — сказал Пушилин.

По его словам, эти памятные места имеют важное значение для потомков.

Пушилин подчеркнул, что это необходимо для понимания сути возрождения нацизма и важности его недопущения. Он также добавил, что подобные инициативы нужны для пресечения при первых проявлениях.

Накануне Пушилин сообщил, что российские военные продолжают операцию в Красноармейске, где идут крайне интенсивные бои, иногда доходящие до применения штыков.

