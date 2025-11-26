Трамп: Россия идёт на уступки

Прекращение боевых действий российскими войсками — само по себе может считаться крупным шагом на встречу в ходе урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов. Запись трансляции размещена на официальном YouTube-канале Белого дома.
По словам американского лидера, заявления о том, что план Вашингтона якобы благоприятствует Москве, не соответствует действительности. Трамп отметил, что остановка наступления уже является серьёзным элементом возможного компромисса и часть будущей сделки.
Кроме того, Трамп не согласился заявлениями, что Москва не показывает готовность к компромиссам.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает предложенный США план по урегулированию конфликта на Украине субстантивным. По его словам, Москва продолжает внимательно изучать документ и оценивать его содержание. Песков отметил, что подход Вашингтона в целом носит предметный, а не формальный характер.