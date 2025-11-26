Трамп: Россия идёт на уступки

Прекращение боевых действий российскими войсками — само по себе может считаться крупным шагом на встречу в ходе урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов. Запись трансляции размещена на официальном YouTube-канале Белого дома.