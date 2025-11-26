Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Россия идёт на уступки

Трамп не согласился заявлениями, что Москва не показывает готовность к компромиссам.

Источник: Комсомольская правда

Прекращение боевых действий российскими войсками — само по себе может считаться крупным шагом на встречу в ходе урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов. Запись трансляции размещена на официальном YouTube-канале Белого дома.

По словам американского лидера, заявления о том, что план Вашингтона якобы благоприятствует Москве, не соответствует действительности. Трамп отметил, что остановка наступления уже является серьёзным элементом возможного компромисса и часть будущей сделки.

Кроме того, Трамп не согласился заявлениями, что Москва не показывает готовность к компромиссам.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает предложенный США план по урегулированию конфликта на Украине субстантивным. По его словам, Москва продолжает внимательно изучать документ и оценивать его содержание. Песков отметил, что подход Вашингтона в целом носит предметный, а не формальный характер.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше