Боец Павел Однокурцев из Усть-Кута героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Павел Однокурцев из Усть-Кута. Ему было 24 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Военнослужащий пал во время выполнения боевых задач 8 сентября 2025 года. Прощание с героем пройдет 27 ноября в ритуальном зале на улице Высоцкого. Семья и друзья погибшего соберутся к 12 часам дня, — сказано в сообщении администрации.
Защитника Отечества похоронят на аллее Героев, погибших «за ленточкой».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения СВО героически погиб многодетный отец Валерий Тимохов из Слюдянки. Церемония прощания с военнослужащим состоится 27 ноября в Свято Никольском храме.