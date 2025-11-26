Ричмонд
Боец Павел Однокурцев из Усть-Кута героически погиб в зоне СВО

Военнослужащему было 24 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Павел Однокурцев из Усть-Кута. Ему было 24 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Военнослужащий пал во время выполнения боевых задач 8 сентября 2025 года. Прощание с героем пройдет 27 ноября в ритуальном зале на улице Высоцкого. Семья и друзья погибшего соберутся к 12 часам дня, — сказано в сообщении администрации.

Защитника Отечества похоронят на аллее Героев, погибших «за ленточкой».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения СВО героически погиб многодетный отец Валерий Тимохов из Слюдянки. Церемония прощания с военнослужащим состоится 27 ноября в Свято Никольском храме.