Сроки были нереальными изначально: Аудит в Пентагоне выявил огромные нарушения в поставках оружия Киеву

Американские поставки боеприпасов Украине по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) задерживаются на сроки от одного до восемнадцати месяцев. Об этом со ссылкой на отчет инспекции Пентагона сообщает РИА Новости.
«По пяти контрактам на поставку боеприпасов подрядчики доставили продукцию с опозданием от одного до восемнадцати месяцев и не выполнили обязательства по объему поставок», — говорится в документе.
При этом на конец ноября прошлого года американцы недопоставили более 336 тысяч снарядов. А это превышает 55 процентов от запланированного. Агентство уточняет, что инспекторы проверили семь контрактов на 1,9 млрд долларов. При этом 1,6 млрд — расходы на боеприпасы.
Инспекторы обратили внимание на то, что военные утверждали заказы, прекрасно зная о трудностях у подрядчиков. Более того, армейские чиновники признали, что сроки поставок могли быть изначально нереалистичными.
Ранее сообщалось, что США вместо поставок оружия отобрали у Украины полезные ископаемые.