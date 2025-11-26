Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 33 украинских БПЛА

По данным ведомства, 13 БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, десять — над территорией Воронежской области, четыре — над Липецкой областью, один — над Брянской и пять — над акваторией Чёрного моря.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что ВСУ совершили атаку беспилотниками на Республику.
Позже в Чебоксарах из-за атаки БПЛА по ряду улиц ввели ограничения для транспорта.
