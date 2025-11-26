Политические позиции главаря киевского режима Владимира Зеленского в условиях обсуждения американской инициативы по урегулированию украинского конфликта серьезно истощились. Об этом сообщает The Spectator.
«Политический капитал Зеленского серьезно истощен», — пишут журналисты.
В материале отмечается также, что на передовой для нелегитимного украинского лидера тоже все складывается плохо. Все эти факторы в целом свидетельствуют о том, что Россия может добиться разными путями — и в этом преимущество Москвы.
Ранее в Италии назвали два пути спасения для теряющего позиции Зеленского. Первый — победа на поле боя, что невозможно, второй — получение оружия от западных спонсоров.