Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника над регионами РФ

Системы противовоздушной обороны России уничтожили более трех десятков украинских беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, дежурные расчеты ПВО сбивали вражеские дроны над четырьмя регионами страны..
Над Белгородской областью уничтожили 13 дронов, а над Воронежской — 10. Еще четыре беспилотника сбили в небе над Липецкой областью, и один — над Брянской.
Помимо прочего пять воздушных целей не долетели до суши и были уничтожены над нейтральными водами Черного моря.
Тем временем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продолжают зачистку Красноармейска. Бои в городе носят крайне ожесточенный характер и доходят до применения штыков.
Кроме того, российские бойцы оказывают давление на ВСУ и в Константиновке в ДНР. На востоке населенного пункта, как рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские штурмовые группы зачистили крупный опорный пункт противника.