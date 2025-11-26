Двенадцать беспилотников сбили над Воронежской областью в ночь на 26 ноября

С девяти часов вечера 25-го ноября до шести утра 26-го ноября Воронежская область находилась в режиме атаки БПЛА. Как сообщил губернатор Александр Гусев, всего за это время дежурные средства ПВО уничтожили дюжину беспилотников.
Глава региона добавил, что дроны обнаружили и сбили над тремя районами области. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Накануне на подлете к региону сбили два БПЛА, воронежцы массово сообщали о звуках грохота в небе.
По официальным данным Министерства обороны России, всего за ночь средства ПВО подавили 33 беспилотника над территорией России.
