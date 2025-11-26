В ВСУ назревает новый скандал: пехотные батальоны отказались выходить на позиции, к ним направили военную полицию

Пехотные батальоны 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались выполнить приказ о выходе на боевые позиции. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
По информации собеседника агентства, командование ВСУ предприняло попытку экстренно ввести в бой 72-ю бригаду, которая находилась на восстановлении после потерь в Харьковской области.
«Выполнили приказ командования только подразделения БПЛА», — уточнил источник.
При этом пехотные батальоны отказались занимать позиции. В связи с инцидентом в подразделении работает военная полиция, добавил собеседник.
Прежде сообщалось, что на Сумском направлении в районе Юнаковки военнослужащие ВСУ отказываются выполнять боевые приказы. Причиной конфликта стал низкий авторитет 26-летнего комбрига Максима Данильчука.