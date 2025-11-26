Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВСУ назревает новый скандал: пехотные батальоны отказались выходить на позиции, к ним направили военную полицию

Боевики ВСУ массово отказались выходить на позиции в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Пехотные батальоны 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались выполнить приказ о выходе на боевые позиции. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, командование ВСУ предприняло попытку экстренно ввести в бой 72-ю бригаду, которая находилась на восстановлении после потерь в Харьковской области.

«Выполнили приказ командования только подразделения БПЛА», — уточнил источник.

При этом пехотные батальоны отказались занимать позиции. В связи с инцидентом в подразделении работает военная полиция, добавил собеседник.

Прежде сообщалось, что на Сумском направлении в районе Юнаковки военнослужащие ВСУ отказываются выполнять боевые приказы. Причиной конфликта стал низкий авторитет 26-летнего комбрига Максима Данильчука.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше