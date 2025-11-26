В Татарстане три часа действовал режим беспилотной опасности

Режим сняли спустя почти три часа — в 05:50 по московскому времени. Во время его действия об ограничениях работы аэропортов республики не сообщалось.
Последний раз беспилотную опасность объявляли в понедельник, 24 ноября. Она действовала три часа.
В Чувашии при атаке БПЛА пострадали двое людей, повреждены два жилых дома.
