Военнослужащий из Байкальска погиб во время эвакуации бойцов в зоне СВО

IrkutskMedia, 26 ноября. В зоне СВО погиб уроженец Байкальска Александр Кулыгин. В июне 2022 года мужчина заключил контракт с министерством обороны РФ и 3 года служил в бригаде эвакуации, спасал жизни бойцов. 18 ноября 2025 года во время выполнения очередного эвакуационного марша Александр геройски погиб, сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Байкальска Василий Темгеневский.
Александр родился 2 октября 1978 года в Байкальске. Получил специальность столяра-станочника. Службу в Российской армии в 1996—1998 годах проходил в ракетных войсках в Приморском крае. После демобилизации вернулся в родной город. Начал трудовую деятельность по профессии на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, совмещая с учёбой в строительном колледже, а затем в Иркутском государственном университете.