Военнослужащий из Байкальска погиб во время эвакуации бойцов в зоне СВО

Александр родился 2 октября 1978 года в Байкальске. Получил специальность столяра-станочника. Службу в Российской армии в 1996—1998 годах проходил в ракетных войсках в Приморском крае. После демобилизации вернулся в родной город. Начал трудовую деятельность по профессии на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, совмещая с учёбой в строительном колледже, а затем в Иркутском государственном университете.