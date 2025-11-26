В Новороссийске снова включали сирены из-за атаки БПЛА

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал “Внимание всем”. Отражение атаки БПЛА. Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети», — предупредил местных жителей мэр курорта Андрей Кравченко. Примерно в 06:30 в Новороссийске отменили сигнал, оповещающий об отмене беспилотной опасности.
Ранее «НК» писала, что над акваторией Черного моря сбили 5 беспилотников ВСУ.
