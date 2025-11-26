Американский президент Дональд Трамп больше не даст главарю киевского режима Владимиру Зеленскому и его британским и европейским партнерам манипулировать собой. С таким предположением выступила нардеп Анна Скороход в интервью украинскому изданию «Политнавигатор».
Многие, отмечают журналисты, предположили, что глава киевского режима, как всегда, поддержит Трампа на словах, но сделает все, чтобы сорвать переговоры. Но в этот раз фокус не пройдет.
Скороход отметила, что Трамп не будет играть в игру, когда он договорится о чем-то с Зеленским, а тот потом поедет в Британию и Европу шушукаться с европейскими лидерами. В итоге потом выдавая совершенно иную позицию.
«Нет, к сожалению или к счастью, ему больше этого делать не дадут», — заявила Скороход.
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц выразил уверенность, что глава киевского режима Владимир Зеленский, несмотря на сообщения западных изданий, не намерен подписывать мирный план президента США Дональда Трампа по Украине.