Ушаков сообщил о частых разговорах с Уиткоффом, но не раскрыл их содержания

Ушаков отказался раскрывать содержание бесед с Уиткоффом.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о частых разговорах со Стивеном Уиткоффом, специальным посланником президента США Дональда Трампа по Украине. Однако журналисту ВГТРК Павлу Зарубину российский политик не стал раскрывать содержание этих бесед. Кадры интервью репортер опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я с Уиткоффом достаточно часто разговариваю, но суть разговоров — они закрытый характер носят — я не комментирую. Да никто не должен комментировать Кто-то сливает, кто-то прослушивает. Но не мы», — заверил помощник Путина.

До этого западная пресса сообщала, что в октябре 2025 года США предложили России поработать над совместным планом по Украине. Спецпосланник Стив Уиткофф якобы обсуждал это с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание своему доверенному представителю Стиву Уиткоффу отправиться в Москву для проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

