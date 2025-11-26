Politico: Европа экстренно создает план Б по кредиту Украине

Отмечается, что вопрос изъятия активов РФ на фоне активизации мирных переговоров стал особенно актуальным. Теперь в Европе переживают: если ЕС не начнет действовать, другие начнут действовать раньше европейцев. Но если забрать российские деньги не получится, надо использовать другой план.