Politico: Европа экстренно создает план Б по кредиту Украине

Европейские страны работают над экстренным планом «Б», который позволит не допустить, чтобы Украина осталась без денег в начале следующего года. В действие план запустят, если не удастся достичь соглашения об изъятии замороженных активов России для финансирования военных действий Киева. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что вопрос изъятия активов РФ на фоне активизации мирных переговоров стал особенно актуальным. Теперь в Европе переживают: если ЕС не начнет действовать, другие начнут действовать раньше европейцев. Но если забрать российские деньги не получится, надо использовать другой план.
Этот план подразумевает выдачу «промежуточного» кредита финансируемого за счёт заимствований ЕС, чтобы поддержать Украину на плаву в первые месяцы 2026 года. Это даст больше времени для подготовки полного репарационного кредита с использованием российских активов таким образом, чтобы Бельгия могла с этим справиться, и обеспечит долгосрочное решение.
Для этого, рассказали евродипломаты, Украину заставят вернуть первоначальный промежуточный кредит ЕС после того, как она получит финансирование из долгосрочного репарационного кредита.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова президента Франции Эммануэля Макрона о замороженных активах РФ, который заявил, что европейские страны должны самостоятельно принимать решение о судьбе замороженных российских активов. Российский дипломат отметила, что только Россия имеет право решать, что будет с активами РФ.