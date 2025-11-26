Мирный план Трампа на грани срыва: в Киеве заявили о неприемлемости ключевых пунктов договора

Администрация Дональда Трампа может столкнуться со срывом своего мирного плана для Украины. Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный украинский источник, знакомый с ходом переговоров, Киев не готов согласиться на ключевые требования Вашингтона.
По словам источника, хотя по большинству пунктов из 28 позиций американских предложений и достигнут консенсус, сохраняются принципиальные разногласия как минимум по трем направлениям.
Первым камнем преткновения стал вопрос о судьбе ключевых территорий в Донбассе. Хотя источник отметил определенный прогресс в обсуждении варианта с созданием демилитаризованной зоны под российским управлением, окончательного решения пока нет.
Вторым спорным моментом стало американское предложение ограничить численность украинской армии 600 тысячами военнослужащих. Как сообщил источник, Киев настаивает на изменениях этого пункта перед тем, как согласиться на какие-либо ограничения.
Наконец, требование об отказе Украины от членства в НАТО остается для Киева полностью неприемлемым. По мнению источника, такая уступка якобы создала бы опасный прецедент, фактически предоставив России право вето на его расширение.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам, однако необходим детальный анализ предлагаемого плана Трампа. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что мирный план Трампа по Украине из 28 пунктов уже претерпел изменения.