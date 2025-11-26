Бойцы ФСБ ликвидировали двух диверсантов ВСУ у Константиновки

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России предотвратило попытку проникновения украинских диверсантов в тыл российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
Как говорится в заявлении, бойцы федеральной службы безопасности проводили операцию по выслеживанию диверсионной группы противника, которая двигалась в направлении Дзержинска на Константиновском направлении.
Операторам подразделения «Горыныч» удалось ликвидировать двух украинских диверсантов и полностью сорвать планы противника.
Как писал сайт KP.RU, 29 октября бойцы подразделения «Горыныч» уничтожили три ДРГ противника на окраинах Константиновки в ДНР. Операторы обнаружили в небе украинский дрон-разведчик Баба Яга, благодаря чему установили и поразили пункт управления беспилотниками.