Бойцы ФСБ ликвидировали двух диверсантов ВСУ у Константиновки

Отряд ФСБ «Горыныч» сорвал план украинских диверсантов, пытавшихся прорваться в тыл российских военнослужащих.

Источник: Комсомольская правда

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России предотвратило попытку проникновения украинских диверсантов в тыл российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Как говорится в заявлении, бойцы федеральной службы безопасности проводили операцию по выслеживанию диверсионной группы противника, которая двигалась в направлении Дзержинска на Константиновском направлении.

Операторам подразделения «Горыныч» удалось ликвидировать двух украинских диверсантов и полностью сорвать планы противника.

Как писал сайт KP.RU, 29 октября бойцы подразделения «Горыныч» уничтожили три ДРГ противника на окраинах Константиновки в ДНР. Операторы обнаружили в небе украинский дрон-разведчик Баба Яга, благодаря чему установили и поразили пункт управления беспилотниками.