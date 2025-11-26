Ричмонд
На Кубани отменили беспилотную опасность

В Краснодарском крае отменили угрозу атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае отменили сигнал «Беспилотная опасность». Предупреждение об угрозе атаки БПЛА действовало около получаса. Жителям рекомендовали укрыться в помещения и ждать официальных сообщений.

«На территории края объявлена отмена угрозы “Беспилотной опасности”», — сообщили в центре оповещения МЧС России.

Отметим, что беспилотную опасность в регионе также объявляли в ночь на 26 ноября. В связи с этим в аэропорту Геленджика ввели временные ограничение на прием и выпуск самолетов. Спустя 4,5 часа сигнал отменили, а воздушная гавань курорта заработала в обычном режиме.

По сообщению Минобороны РФ, в ночь на 26 ноября над Черным морем сбили пять беспилотников. Всего же над территорией России дежурные средства ПВО уничтожили 33 украинских дрона.

