Главное из брифинга Минобороны 26 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 230 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, десять станций РЭБ и шесть складов боеприпасов.