Главное из брифинга Минобороны 26 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 26 ноября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» продвигается вперед в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар шести бригадам ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области. Также подразделения «Севера» атаковали четыре бригады и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили: свыше 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 105-мм гаубица М101, станция РЭБ, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад» улучшил тактическое положение

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов Харьковской области и села Диброва ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 230 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, десять станций РЭБ и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» заняли новые рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 275 человек. Также противник лишился боевой машины пехоты, бронеавтомобиля «Казак», 16 автомобилей, двух артиллерийских орудий, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станции РЭБ и склада боеприпасов.

Группировка «Центр» берет под контроль Красноармейск

Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 11 бригад и три штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Родинское, Торецкое, Дорожное, Артемовка, Удачное ДНР, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области.

В Красноармейске ДНР российские штурмовики 2-й армии продолжают продвижение в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас и зачистку населенного пункта Ровное.

Российские бойцы отразили восемь атак бригады и штурмового полка противника из района села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 35 боевиков и боевая бронированная машина «MaxxPro».

В Димитрове подразделения 51-й армии продолжили выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города.

«За сутки на красноармейском направлении уничтожены свыше 210 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 450 боевиков, танк, семь боевых бронированных машин, четыре пикапа, два орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

«Восток» продвигается вперед в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Малиновка, Доброполье, Гуляйполе Запорожской области, Маяк и Отрадное Днепропетровской области.

Потери ВСУ: порядка 240 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.

«Днепр» продавил оборону противника

Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Лукьяновское, Одаровка, Новояковлевка Запорожской области, Никольское и Ивановка Херсонской области.

ВСУ лишились порядка 85 военнослужащих, боевой бронированной машины, 12 автомобилей, артиллерийского орудия, двух радиолокационных станций, двух складов боеприпасов и двух складов горючего.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение цеху по производству боеприпасов, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • шесть управляемых авиационных бомб;
  • четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 154 БПЛА самолетного типа.

