«Север» продвигается вперед в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар шести бригадам ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области. Также подразделения «Севера» атаковали четыре бригады и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили: свыше 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 105-мм гаубица М101, станция РЭБ, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.
«Запад» улучшил тактическое положение
Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов Харьковской области и села Диброва ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 230 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, десять станций РЭБ и шесть складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» заняли новые рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 275 человек. Также противник лишился боевой машины пехоты, бронеавтомобиля «Казак», 16 автомобилей, двух артиллерийских орудий, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станции РЭБ и склада боеприпасов.
Группировка «Центр» берет под контроль Красноармейск
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 11 бригад и три штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Родинское, Торецкое, Дорожное, Артемовка, Удачное ДНР, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области.
В Красноармейске ДНР российские штурмовики 2-й армии продолжают продвижение в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас и зачистку населенного пункта Ровное.
Российские бойцы отразили восемь атак бригады и штурмового полка противника из района села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 35 боевиков и боевая бронированная машина «MaxxPro».
В Димитрове подразделения 51-й армии продолжили выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города.
«За сутки на красноармейском направлении уничтожены свыше 210 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.
Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 450 боевиков, танк, семь боевых бронированных машин, четыре пикапа, два орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
«Восток» продвигается вперед в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Малиновка, Доброполье, Гуляйполе Запорожской области, Маяк и Отрадное Днепропетровской области.
Потери ВСУ: порядка 240 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.
«Днепр» продавил оборону противника
Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Лукьяновское, Одаровка, Новояковлевка Запорожской области, Никольское и Ивановка Херсонской области.
ВСУ лишились порядка 85 военнослужащих, боевой бронированной машины, 12 автомобилей, артиллерийского орудия, двух радиолокационных станций, двух складов боеприпасов и двух складов горючего.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение цеху по производству боеприпасов, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- шесть управляемых авиационных бомб;
- четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 154 БПЛА самолетного типа.