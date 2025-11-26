ВСУ атаковали Таганрог: стали известны подробности об ударах по Ростовской области

Ростовская область подверглась атаке украинских БПЛА 26 ноября. Удары пришлись по территории Таганрога и Неклиновского района. В результате атаки ВСУ пострадала жительница поселка Дмитриадовский. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его данным, в Дмитриадовском удару подвергся частный дом. Повреждена кровля здания. Женщина получила ранения от осколков стекла. Ей оказали медицинскую помощь.
«С вечера по юго-западу Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Таганроге и Неклиновском районе», — оповестил Юрий Слюсарь.
Днем ранее украинские дроны попытались ударить по Краснодарскому краю. Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА. Пострадали два человека.