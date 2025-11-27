«Гамбит НАТО провалился»: на Западе признали, что замедлить продвижение российской армии уже нереально

Западный план по Украине провалился, странам НАТО не удастся замедлить продвижение российской армии в зоне СВО. Такое мнение высказал аналитик Алан Уотсон.
«Гамбит НАТО на Украине провалился. Речь уже не о том, чтобы замедлить продвижение российской армии, а о том, чтобы понять, готова ли Россия к компромиссу», — написал эксперт в социальной сети Х.
Уотсон также посоветовал тем, кто считает возможным перебороть стратегическую выносливость и боеготовность РФ, обратиться к истории, чтобы понять, что подобные попытки изначально обречены на провал.
