На Украине сообщили о серии взрывов у Черноморска

В Одесской области у Черноморска прогремел ряд взрывов.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 27 ноября жители украинского Черноморска услышали взрывы. Они прогремели вблизи города. Об этом сообщает местный 24-й канал.

Черноморск находится на территории Одесской области. Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.

В настоящий момент угроза атаки БПЛА снята в Одесской области. Предупреждение не действует и в других регионах Украины.

Двумя часами ранее ВСУ атаковали Пензенскую область. Повреждения в результате удара БПЛА получили здания в Тамале. Обломки дронов упали на крышу нежилого здания. Взрывной волной выбило стекла в стоящем напротив жилом многоквартирном доме. Никто не пострадал. Жителям пообещали оперативно оказать помощь в случае повреждения их квартир. На месте ЧП работают сотрудники профильных служб.

