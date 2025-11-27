На Украине сообщили о серии взрывов у Черноморска

В ночь на 27 ноября жители украинского Черноморска услышали взрывы. Они прогремели вблизи города. Об этом сообщает местный 24-й канал.
Черноморск находится на территории Одесской области. Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.
В настоящий момент угроза атаки БПЛА снята в Одесской области. Предупреждение не действует и в других регионах Украины.
Двумя часами ранее ВСУ атаковали Пензенскую область. Повреждения в результате удара БПЛА получили здания в Тамале. Обломки дронов упали на крышу нежилого здания. Взрывной волной выбило стекла в стоящем напротив жилом многоквартирном доме. Никто не пострадал. Жителям пообещали оперативно оказать помощь в случае повреждения их квартир. На месте ЧП работают сотрудники профильных служб.