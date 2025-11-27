Ричмонд
Марочко: ВСУ в Харьковской области саботируют приказы командования

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины в Харьковской области отказываются выполнять боевые задачи и саботируют приказы вышестоящего командования. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: AP 2024

«Стало известно о саботаже приказов вышестоящего командования подразделением оперативно-тактического значения ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС), которое должно было быть задействовано в Харьковской области. Механизированное соединение, входящее в объединенную группировку “Хортица”, рапортует, что они небоеготовы и укомплектованы на менее чем 40% техникой от организационно штатной структуры. Приблизительно такая же ситуация с личным составом», — сказал он.

По его словам, командующий группировкой ВСУ «Харьков» Михаил Драпатый провел рабочее совещание и пообещал жесткие меры в отношении командиров, которые не выполняют приказы. При этом, как отметил эксперт, ситуация с неповиновением продолжает развиваться и на данный момент не разрешена.