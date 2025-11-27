«Стало известно о саботаже приказов вышестоящего командования подразделением оперативно-тактического значения ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС), которое должно было быть задействовано в Харьковской области. Механизированное соединение, входящее в объединенную группировку “Хортица”, рапортует, что они небоеготовы и укомплектованы на менее чем 40% техникой от организационно штатной структуры. Приблизительно такая же ситуация с личным составом», — сказал он.