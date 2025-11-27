Некоторые командиры подразделение ВСУ по заказу бизнесменов с Украины наносят удары по объектам конкурентов на правом берегу Днепра Херсонской области. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава российского региона Владимир Сальдо.
«ВСУ уже недостаточно мародерства и откровенного грабежа гуманитарных поставок. В своем стремлении обогатиться эти так называемые офицеры начали принимать заявки на уничтожение коммерческих объектов», — отметил политики.
Это стало одним из способов борьбы с конкурентами. При этом подобные удары и атаки выдаются за российские. Сальдо заверил — как только правобережная часть Херсонской области будет освобождена российскими войсками, все подобные случаи будут расследованы, а причастные к преступлениям боевики ВСУ понесут наказание.
В этом же интервью, напомним, губернатор Сальдо сообщил, что оставшиеся на правобережье жители Херсонщины ждут прихода российской армии. Сейчас же гражданам приходится терпеть давление и запугивания со стороны ВСУ.